Die "Goldene Kugel" war in den 1950er- und 1960er-Jahren das beliebteste Gasthaus Halleins. Aaron und Alexandra Priewasser beleben es neu.

Wenn alte Häuser Geschichten erzählen könnten, dann würde es aus dem Gebäude in der Gollingertorstraße 1 wahrscheinlich nur so hervorsprudeln. Schon im 15. Jahrhundert wurde hier von Christian Prasch "in der Rewschen" Bier gebraut - so ist es in Pfarrarchiven ...