Halleins grüner Frosch macht mit neuem Chef die nächsten Sprünge

Erdal in Hallein ist Öko-Vorreiter in der Reinigungsmittelbranche. Und setzt jetzt mit wiederverwerteten Sprühköpfen aus Altpapier den nächsten Meilenstein.

Es ist eine Zäsur für Erdal in Hallein: Nach 36 Jahren im Unternehmen tritt der langjährige Geschäftsführer Franz Studener mit Jahresende offiziell in den Ruhestand. Seit Nachfolger Florian Iro ist eine bekannte Größe in der Salzburger Wirtschaft. Er war viele Jahre Geschäftsführer der Mozart Distillerie in der Stadt Salzburg, die 2015 von Schlumberger übernommen worden ist. Zuletzt kümmerte er sich bei Gmundner Keramik um das internationale Geschäft. Jetzt liegt es an Iro, die bekannteste Ökomarke unter den Putz- und Reinigungsmitteln ...