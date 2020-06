Mit guten Besuchszahlen hat die Eisriesenwelt wieder eröffnet. Viele Einheimische nutzten die Chance, die Attraktion ohne Touristen zu erleben.

Der Chef ist gut gelaunt. Mit einmonatiger Verspätung ist es in der Eisriesenwelt endlich wieder losgegangen. Geschäftsführer Christian Oedl durfte am Pfingstwochenende bis zu 700 Besucher pro Tag begrüßen. Unter den gegebenen Umständen eine respektable Zahl, wie Oedl findet. An ...