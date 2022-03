Tanken ist teuer wie nie, zwei Euro pro Liter sind Realität. Kommt jetzt das große Umsteigen auf Bus und Bahn? Experten sind skeptisch.

Durchschnittlich 1,854 Euro kostete ein Liter Diesel am Dienstag an Salzburgs Tankstellen, für einen Liter Superbenzin waren 1,792 Euro zu berappen. Beide Werte sind laut ÖAMTC Allzeithochs. Auch die Zwei-Euro-Schallmauer wurde mancherorts durchbrochen, eine Tankstelle in Tamsweg bot etwa Diesel um 2,069 Euro und Super um 2,089 Euro pro Liter feil.

Wo für Autofahrerinnen und Autofahrer die Schmerzgrenze liege, lasse sich nicht eindeutig beantworten, sagt ÖAMTC-Sprecherin Aloisia Gurtner. "Es geht ja nicht nur ums Geld, ...