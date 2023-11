Handarbeit, die von Herzen kommt

Maria und Theo Makarounis eröffneten ein Schmuckgeschäft in Hallein - ihr zweites, nach Mykonos.

Sie hat einen Bachelor in Management und Marketing sowie einen MBA-Abschluss in Betriebswirtschaft und Unternehmertum. Er ist Vollblutmusiker, ebenfalls mit einem MBA-Abschluss. Heute sind der geborene Grieche Theo Makarounis und seine Ehefrau, die gebürtige Gollingerin Maria, Schmuckproduzenten und -händler mit einem Geschäft auf der griechischen Insel Mykonos, "der Heimat meines Mannes", wie Maria sagt. Den zweiten Laden eröffneten sie nun in Hallein. "Ich bin Gollingerin und wollte im Salzburger Land ein Geschäft haben. Die Lagen in der Stadt Salzburg, die mir gefallen hätten, waren unbezahlbar. Dann wurde ich auf das Lokal hier in Hallein aufmerksam", erklärt die Geschäftsfrau, warum es die beiden in die Bezirkshauptstadt verschlug. Gelernt hat sich Maria das Handwerk der Schmuckherstellung selbst. "Als ich angefangen habe, wusste ich, wie ich mich selbst vermarkten sollte, aber ich hatte keine Ahnung, wie man Schmuck herstellt. Ich bin größtenteils Autodidakt, was zeigt, dass man Erfolg haben kann, wenn man etwas gerne tut, weil man nicht so schnell aufgibt", erzählt sie. Irgendwann wurde auch Ehemann Theo Teil des Projektes "The Lipstick Diaries", wie Maria ihre Schmuckmarke nennt. "Es stellte sich heraus, dass die meisten Designs, die er herstellt, schöner und präziser sind als meine. Wir arbeiten seit 2016 zusammen. Nach einiger Zeit zogen wir von London zurück nach Österreich und verkauften in den Jahren 2016 und 2017 auf verschiedenen Designermärkten. Mein Mann sehnte sich danach, in seiner Heimat zu sein, also beschlossen wir im Sommer 2018 unseren ersten festen Standort auf Mykonos zu eröffnen. Unser kleines Juweliergeschäft ist immer für sechs Monate in der Sommersaison geöffnet. Im Winter fahren wir zurück in meine Heimat Österreich", erklärt Maria. Das Halleiner Geschäft wird ganzjährig geöffnet sein. Am 1. Dezember findet ab 16 Uhr ein Eröffnungsfest im Geschäftslokal (Unterer Markt 3) statt.