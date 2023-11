Handel streikt auch in Salzburg - "massive Störungen" für die Kunden

Nach den abgebrochenen Verhandlungen um einen Kollektivvertrag werden auch in Salzburg die Beschäftigten im Handel am Donnerstag in Warnstreiks treten. Die Gewerkschaft macht auf "massive Störungen" für die Kunden aufmerksam.

BILD: SN/ROBERT RATZER Kunden müssen beim Einkaufen mit „massiven Störungen“ rechnen.

Das Angebot der Arbeitgeber von sechs Prozent und einer Einmalzahlung ist nach wie vor nicht nachhaltig und würde viele Handelsangestellte tiefer in finanzielle Schwierigkeiten bringen. Diese Ansicht vertritt die Gewerkschaft GPA Salzburg in einer Pressemitteilung am Mittwochvormittag. Die Gewerkschaft habe ihre Forderung adaptiert. Diese beläuft sich auf 9,4 Prozent plus einem Fixbetrag von 15 Euro, was eine durchschnittliche Erhöhung von 10 Prozent bedeuten würde. Bei einer rollierenden Inflation von 9,2 Prozent würde das Angebot der Arbeitgeber für die Beschäftigten einen realen Einkommensverlust bedeuten, sagt GPA-Landeschef Michal Huber.

Handels-KV - Warnstreiks nach abgebrochenen Verhandlungen Streiks im Handel starten ab Donnerstag "Ab Donnerstag werden Beschäftigte in unterschiedlichen Handelsbetrieben im Bundesland Salzburg ihre Arbeit niederlegen und in einen bis zu zweistündigen Warnstreik treten. Das bedeutet, dass Kunden ab sofort punktuell mit massiven Störungen rechnen müssen. Die genauen Standorte werden wir kurzfristige bekannt geben", sagte Huber. "Die angebotenen sechs Prozent Erhöhung mit einer nicht nachhaltigen Einmalzahlung sind für die Gewerkschaft GPA kein faires Angebot. " Michael Huber Gewerkschaft GPA

Der GPA-Mann erklärte weiters: "Die angebotenen sechs Prozent Erhöhung mit einer nicht nachhaltigen Einmalzahlung sind für die Gewerkschaft GPA kein faires Angebot. Trotz massiven Fachkräftemangels ist man im Handel nicht bereit, die Beschäftigung attraktiver zu gestalten. Vielmehr sollen die Angestellten im kommenden Jahr mit real weniger Geld auskommen, das geht sich hinten und vorne nicht aus. Da muss man sich nicht wundern, wenn Meschen scharenweise der Branche den Rücken kehren." "Der Handel sucht aktuell tausende Arbeitskräfte, aber man ist nicht bereit die Gehälter so zu erhöhen, dass man es sich noch leisten kann im Handel zu arbeiten. Während die Beschäftigten wegen Unterbesetzung nicht mehr wissen, wie sie ihre Arbeit zeitgerecht erledigen sollen, bremsen die Arbeitgeber weiterhin bei den Gehaltsverhandlungen", so Huber weiter.