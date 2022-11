Handelsangestellte fordern lautstark mehr Lohn: "Wir sind kein Schnäppchen"

Kurz vor dem Weihnachtsgeschäft stehen die Zeichen im Handel auf Sturm. Am Mittwoch probten die Beschäftigten in Salzburg und Wien den Aufstand.

Die Stimmung ist trotz Kälte und strömenden Regens aufgeheizt. "Den Kolleginnen reicht es, ob Mieten, Strom, Benzin oder Lebensmittel, alles wird teurer, wir müssen uns das irgendwie leisten können", sagt Interspar-Betriebsrätin Sonja Spitaler. Zwei Drittel der rund 500.000 Beschäftigten im heimischen Handel sind Frauen, viele in Teilzeit, nicht wenige Alleinerzieherinnen. Dass gerade der Handel, der mit einem Einstiegsgehalt von 1800 Euro brutto im Monat zu den Branchen mit den niedrigsten Gehältern zählt, in den laufenden Lohnverhandlungen lediglich ein Plus von vier Prozent anbietet und dazu Einmalzahlungen von weiteren drei Prozent, lässt die Wogen in der Branche hochgehen. "Wie soll man sich bei einer Inflation von zehn Prozent das Leben da leisten können?", ärgert sich Spitaler.

Und die Belastungen würden immer mehr, ergänzt Bipa-Betriebsratschefin Dagmar Wagner. "Überall fehlen Leute. Die, die noch da sind, müssen immer noch mehr arbeiten." Vom Applaus, der den "Systemerhalterinnen" in der Coronakrise gezollt wurde, sei wenig geblieben. "Wir sind kein Schnäppchen", skandieren die rund 500 Beschäftigten - vor allem Betriebsräte - am Mittwoch Vormittag bei ihrem Marsch von der Linzer Gasse über die Staatsbrücke und durch die Getreidegasse im Zentrum von Salzburg. Auch in der Hauptstadt Wien hat die Gewerkschaft zu ersten Protestmärschen aufgerufen.

"Die Leute waren noch nie so kampfbereit", sagt Gewerkschafter Michael Hofer von der Salzburger GPA. Am kommenden Dienstag, 22. November, wird es eine weitere Verhandlungsrunde zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern geben. Für den Fall, dass es wieder keine Einigung gibt, werden vorab Termine für Betriebsversammlungen in der Dienstzeit organisiert. Das könnten dann auch Einkaufssamstage in der Vorweihnachtszeit, deutet Hofer an. "Das ist für uns sicher kein Hinderungsgrund." Die Gewerkschaft fordert ein Gehaltsplus von zehn Prozent und lehnt Einmalzahlungen ab, weil die auf Dauer keine höheren Branchenlöhne bringen. Die Arbeitgeber bieten vier Prozent plus eine Einmalzahlung. Damit würde bei einem Mindestlohn von künftig 1900 Euro brutto eine steuerfreie Prämie von 756 Euro anfallen, was in dieser untersten Lohngruppe plus 10,56 Prozent bedeute, hatte Handelsobmann Rainer Trefelik zuletzt argumentiert.

"Vier Prozent sind eine Verhöhnung", weist Adolf Kniewallner, Betriebsrat von Unimarkt Logistik in Traun, dieses Angebot beim Protestzug in Salzburg brüsk zurück. "Unsere Mitarbeiter haben sich mehr verdient", sagt auch Tanja Schrotter, Betriebsrätin beim Sporthändler Sports Direct.

Überall würden händeringend Mitarbeiter gesucht. "Wie will man die finden, wenn man nicht bereit ist, anständig zu zahlen", fragt sich Markus Aunitzki, Betriebsratschef beim Diskonter Hofer. Allein der Salzburger Handel suche 2000 Beschäftigte, sagt Gewerkschafter Hofer. Und dass viele Ketten angekündigt hätten, heuer am 8. Dezember anders als in den Jahren davor ihre Geschäfte nicht offen zu halten, liege nicht am hehren Ziel, damit Energie einzusparen. "Den Betrieben fehlen schlicht die Leute."