Handgemachtes als Weihnachtsgeschenk

Bad Vigaun hat einen besonderen neuen Laden.

Buntes und Schönes für Kinder, bietet „Mei Stichelei & Hondgmochts“ in Bad Vigaun

Seit Oktober 2023 findet sich ein nagelneues Geschäft am Dorfplatz von Bad Vigaun. "Mei Stichelei & Hond-gmochts" bietet einmalige Geschenke zur Geburt, zur Taufe oder zu anderen Anlässen wie dem Weihnachtsfest.

Bereits 2017 meldete Katja Böhm ein Gewerbe an, um liebevoll von Hand hergestellte Baby- und Kinderkleidung sowie Accessoires für Klein und Groß an den Mann und die Frau zu bringen. Als Werkstatt diente anfangs das eigene Zuhause. Im Oktober 2023 kam dann der Schritt zum eigenen Verkaufsgeschäft. "Ich habe gemerkt, dass es eine gewisse Hemmschwelle gibt, in mein Zuhause zu kommen. Dann wurde zufällig ein Geschäftslokal frei", erklärt Böhm diesen Schritt.

Alles, was das Herz begehrt, für die kleinsten Menschen

Für Babys und Kinder gibt es im neuesten Vigauner Geschäft eigentlich nichts, das es nicht gibt- und das in kinderfreundlichen, fröhlich-bunten Stoffen: Pumphosen, Strampler, Bodys, Shirts, Kleider, Röcke, Hauben, Stirnbänder und selbstverständlich die dazupassenden Halstücher. Allerhand Praktisches wie Turnbeutel, Windeltaschen oder Mutter-Kind-Pass-Hüllen runden das Sortiment wunderbar ab. "Angefangen zu nähen habe ich für meine Kinder. Freunde fragten dann nach, ob ich nicht auch für sie etwas nähen könnte. Dann kam das eine zum anderen", erklärt Böhm, warum sie sich genau auf die Herstellung von Kinderprodukten spezialisiert hat.

Nicht nur Produkte, die von Katja Böhms Händen hergestellt wurden, finden den Weg in "Mei Stichelei & Hondgmochts". Es wird auch eine bunte Auswahl verschiedener Produkte angeboten, die von unterschiedlichen Produzenten im Tennengau gefertigt werden. "Mir ist sehr wichtig, dass die Produkte in meinem Laden aus dem Salzburger Land stammen und handgemacht sind. Ich will kein bemaltes Ikea-Glas verkaufen", ist Böhm bei der Auswahl der von ihr angebotenen Produkte streng.