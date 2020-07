Handy-App liefert Diagnosen und kann auch Covid erkennen

Ein Absolvent der Salzburger Medizinuni entwickelte Symptoma, ein Programm, das Ärzte bei Diagnosen helfen soll. Covid-19 erkennt Symptoma mit 96-prozentiger Wahrscheinlichkeit.

Es dauert nicht lang, bis Symptoma seinen Patienten analysiert hat. Wer sich das Programm des Mediziners Jama Nateqi auf sein Handy geladen hat, gibt in einem Eingabefenster seine Symptome ein. Danach muss eine Reihe von Ja-/Nein-Fragen beantwortet werden. Dann spuckt Symptoma eine oder mehrere mögliche Diagnosen aus und zeigt die Wahrscheinlichkeit an, mit der diese Diagnose stimmt.

Der 36-jährige Entwickler Jama Nateqi hat an der Salzburger PMU Medizin studiert. Hinter der App stecke eine künstliche Intelligenz, erklärt Nateqi. Die Software rechnet aus, welche von den 20.000 Krankheiten der Datenbank am wahrscheinlichsten ist.

Covid-19 sei eine der Erkrankungen, die Symptoma erkenne: "Wir können mit einer Genauigkeit von 96 Prozent eine Diagnose stellen, das wurde vor Kurzem durch eine Studie nachgewiesen", sagt Nateqi. Die Europäische Kommission habe die Software in die Liste der empfohlenen Lösungen aufgenommen - auch wegen der 36 Sprachen, in denen Symptoma verfügbar ist. Von der österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft habe die Firma Mittel aus dem Corona Emergency Call bekommen. Und Uniqa empfiehlt ihren Mitarbeitern, mit Symptoma ihr Risiko für eine Infektion mit Covid-19 einzuschätzen.

In der Wiener Privatklinik Döbling beantworten Patienten zudem auf ihrem eigenen Smartphone die Fragen, bevor sie das Krankenhaus betreten. Seit einem Jahr arbeite die Klinik mit dem Salzburger Start-up, sagt der ärztliche Direktor Christian Kainz. "Mithilfe der künstlichen Intelligenz von Symptoma kann und soll die ärztliche Diagnose nicht ersetzt werden. Doch das Tool kann dazu beitragen, dass Diagnosen rascher und zielsicherer getroffen werden."

Weltweit nutzten Millionen Patienten und Ärzte die Software kostenlos, sagt Nateqi. "Wir wollen die Gesundheitsversorgung demokratisieren."

Für Salzburgs Ärztekammerpräsident Karl Forstner bedeutet die Digitalisierung große Fortschritte für die Medizin. "Für viele ist es schwierig, mit der Informationsvielfalt umzugehen - auch für Ärzte. Anwendungen wie Symptoma können dabei helfen." Wichtig sei aber zu betonen, dass solche Programme die ärztliche Expertise nur ergänzen, nicht ersetzen könnten.

Das sieht auch Andreas Huss, Obmann der Österreichischen Gesundheitskasse, so. Von einer reinen Handydiagnose hält er nichts. Das System von Symptoma sei allerdings vergleichbar mit den Beratungsbäumen, die bei der medizinischen Hotline 1450 hinterlegt seien. "In Zusammenhang mit geschultem Personal kann man so feststellen, in welche Richtung die Beschwerden gehen können. Die schnelle Diagnose gibt es nicht."