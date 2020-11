Handyvideo führt zum Job als Fernsehkoch

Die Restaurants sind zu. Da kommt dem Saalfeldner Haubenkoch Lukas Ziesel ein guter Vertrag mit dem Diskonter Lidl gerade recht.

Das Showtalent - oder, wie er er ausdrückt, die "große Goschn" - hat Lukas Ziesel wohl von seinem Vater Didi Ziesel. Den kennt man als Stadionsprecher in Wals-Siezenheim und als Sprecher bei den Skirennen in Kitzbühel und Saalbach-Hinterglemm. Lukas hat sich nach Jahren als kulinarischer Weltenbummler mit der Völlerei in Saalfelden eine Haube erkocht. Aber die ist nach drei Jahren schon wieder Geschichte, obwohl das Geschäft gut ging und das Restaurant mehrmals ausgezeichnet wurde. Wegen der Coronakrise verpasste der Koch ...