Heimat Österreich: Zum 70er erstmals eine Frau an der Spitze

Salzburger Wohnbaugenossenschaft verbaut im kommenden Jahr 130 Millionen Euro. Das Unternehmen setzt auf "grünes" Bauen und erstmals auf eine Frau in der Geschäftsführung.

Am 7. Dezember ist die Übergabe von rund 100 Wohnungen in der Friedrich-Inhauser-Straße in Salzburg-Aigen geplant. Rechtzeitig zum 70. Geburtstag der gemeinnützigen Heimat Österreich. Das Jubiläumsprojekt ist für Geschäftsführer Michael Schober ein richtungsweisendes. "Ein Paradebeispiel für Nachverdichtung, wir haben Bewohner zwischenzeitlich ausgesiedelt, saniert und außerdem von 75 auf 99 Wohnungen aufgestockt."

Besonders innovativ sei die grüne Gestaltung, inklusive Energiesparkonzept und eines Mobilitätsraums für die Bewohner. Dort können elektrisch betriebene Autos, Fahrräder, Scooter, Lastenräder ausgeliehen werden. Ziel ist, den ...