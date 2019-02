Heimisches Holz stellt alles in den Schatten

Die Holzbranche ist im Vormarsch - auch auf der Bauen+Wohnen-Messe, bei der bis Sonntag 35.000 Besucher erwartet werden.

Jürgen und Anna Klein haben ein Ziel: "Wir wollen ein Haus bauen, einen Holzriegelbau mit Naturfasern und Lehmverputz. Und wir wollen uns Gusto holen, wie die Türen und Fenster aussehen könnten; und was es bei den Themen Energie und Photovoltaik Neues gibt", erzählen sie. Dementsprechend informiert sich das junge Paar aus Kärnten am Donnerstag im "Holzwelt"-Sektor auf der Bauen+Wohnen-Messe. "Denn wir wollen noch im September zu bauen beginnen; der Baugrund in Bad Bleiberg ist so gut wie gekauft", sagt Anna Klein.