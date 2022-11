Heiß statt Eis: Jetzt gibt's in Eisls Eissalon in der Salzburger Innenstadt Topfenknödel

Der Eisl-Eissalon in der Getreidegasse wird heuer erstmals zum Knödel-Salon: Seit Mittwoch gibt es dort Topfenknödel mit verschiedenen Toppings und Saucen to go. Produziert werden die Knödel am Hof in St. Gilgen-Abersee, wo auch die Schafe leben, aus deren Milch der Topfen gewonnen wird. "Geplant ist, dass wir die Topfenknödel vorerst bis Ende Jänner anbieten. Wenn sie gut ankommen, auch länger", sagt Marketingleiterin Nadja Hanausek.