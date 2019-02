Nächste Runde in der Diskussion um das geplante KTM-Dorf in Munderfing. Anrainer fühlen sich machtlos, KTM-Boss Pierer will so bald wie möglich mit erster Bauetappe starten.

Gelassenheit und Machtbewusstsein auf der einen Seite. Emotionen und ein Gefühl von Machtlosigkeit auf der anderen Seite. So lässt sich die Stimmung bei einer Informationsveranstaltung zur geplanten KTM-Siedlung in Munderfing am Dienstagabend beschreiben. Rund 120 Munderfinger waren gekommen, ...