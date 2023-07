Heizungsproduzent Windhager meldet 179 Mitarbeiter zur Kurzarbeit an

Als einziges Unternehmen im Land könnte Windhager mit 179 Mitarbeitern in Kurzarbeit treten. Der Umsatz ist massiv eingebrochen.

Die Belegschaft von Windhager wurde am Montag informiert.

100 Millionen Euro investiert der Heizungsbauer Windhager mit Sitz in Seekirchen im Moment in die Ausweitung seiner Produktion. Ein Werk für den Bau von Wärmepumpen entsteht auf einem 50.000 Quadratmeter großen Grundstück in Pinsdorf im Bezirk Gmunden. Das Unternehmen rechnet ...