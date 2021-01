Henndorf bangt um Treffpunkt - aber der neue Wirt kämpft weiter

Einen Flachgauer Jungunternehmer hat die Coronakrise besonders kalt erwischt. Ans Aufgeben denkt er trotzdem - noch - nicht.

Das Timing hätte kaum unglücklicher sein können. Voller Tatendrang eröffnete der neue Wirt des Dorfcafés in Henndorf am 15. Oktober sein Lokal. Gut zwei Wochen später musste Saimir Zaraj wegen des Lockdowns schon wieder zusperren. Und jetzt kämpft der 32-Jährige wie so viele in der Branche um seine Existenz.

"Ich fühle mich alleingelassen und hin- und hergeschickt, wie Asterix auf der Suche nach den richtigen Formularen", sagt der aus Albanien stammende gelernte Koch nach zahlreichen Telefonaten mit Wirtschaftskammer, ...