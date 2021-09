Henndorferin widmet sich Anliegen der Biobauern

Ulrike Gangl ist die erste Frau an der Spitze von Bio Austria Salzburg. Die 47-Jährige folgt Sebastian Herzog nach. Der Leoganger war im April zurückgetreten. Der Grund: heftige Kritik einiger Mitglieder an der (dann eiligst beendeten) Beteiligung von Bio Austria an der Plattform "Salzburg fairantworten".

Jetzt will sich Ulrike Gangl den Anliegen der Biobauern und insbesondere den 1500 Bio-Austria-Mitgliedern widmen. Auch wenn sie persönlich die Anliegen der Plattform "Salzburg fairantworten" unterschreiben könne, sei keine neue Annäherung geplant. Ihr ...