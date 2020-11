Hermann Maier erklärt, wie Skifahren trotz Covid funktionieren kann

In einem Trickfilm-Video wirft der Skistar einen Ausblick auf die Skisaison, von der noch niemand weiß, wann sie beginnen wird.

Hermann Maier ist Markenbotschafter des Skigebiets Snow Space Salzburg. Dieses verbindet St. Johann-Alpendorf, Wagrain und Flachau. Mit Beginn der Wintersaison ist dank der neuen Verbindungsbahn Panorama Link auch der Shuttleberg Kleinarl-Flachauwinkl direkt angeschlossen.

Als Reaktion auf die derzeitige Unsicherheit wurde ein animiertes Erklärvideo produziert, in dem die Salzburger Skilegende Hermann Maier die geplanten Corona- Maßnahmen vorstellt.

Allen voran besteht in jenen Situationen, in denen mehrere Personen zusammentreffen können, Maskenpflicht. Das betrifft die Fahrt mit den Seilbahnen, das Anstehen bei der Kassa sowie das Anstellen bei den Liften, auch dann, wenn man sich dabei im Freien befindet. In geschlossenen Räumen wie den Sanitäranlagen oder Aufenthaltsräumen der Bergbahnen muss ebenso ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden wie in den Sportshops, im Skibus oder beim freien Bewegen in den Skihütten. Skigäste erhalten beim Ticketkauf an der Kassa kostenlos einen zertifizierten Schlauchschal, welcher als Mund-Nasen-Schutz gilt. Dieser ist auch mit Skihelm komfortabel zu tragen und schützt zudem vor der kalten Luft. Auch ein eigener Schal oder eine Sturmhaube eignen sich als Mund-Nasen-Schutz.

Das Tragen des Schutzes wird kontrolliert

Zusätzlich zur Maskenpflicht in den Kabinenbahnen werden die Gondeln regelmäßig mit einem Sprühgerät desinfiziert. Die Skifahrer sind außerdem dazu angehalten, die Fenster in den Gondeln durchgehend offen zu halten, damit die Luft gut zirkulieren kann. Eine Fahrt mit einer der neun Gondelbahnen im Snow Space Salzburg dauert durchschnittlich 8 Minuten und 46 Sekunden dauert, also unterhalb der offiziellen Gefahrengrenze von 15 Minuten, innerhalb welcher man sich maximal mit anderen Personen in nahem Kontakt befinden sollte. Alle Mitarbeiter werden täglichen Gesundheitschecks unterzogen, Verdachtsfälle umgehend auf Corona getestet.



Online Ticketkauf soll Anstehen an der Kassa vermeiden

Bereits seit letztem Winter gibt es die Möglichkeit, sein Skiticket online zu kaufen und mittels QR-Code am Ticketautomaten an allen Talstationen der Snow Space Salzburg Bergbahnen abzuholen. Diese Möglichkeit wird nun verstärkt beworben, damit das Anstehen an der Kassa und somit das längere Zusammentreffen mit anderen Personen vermieden wird. Besonders für Tagesgäste ist der Pick-Up Automat die bevorzugte Alternative. "Im letzten Winter haben wir die Ticket-Points auf alle sieben Talstationen im Snow Space Salzburg flächendeckend ausgerollt," berichtet Wolfgang Hettegger, Vorstandsvorsitzender im Snow Space Salzburg. "Ohne zu wissen, was auf uns zukommt, hat sich unser Bemühen um die Digitalisierung des Skierlebnisses ausgezahlt. Aufgrund dieses technischen Vorsprungs haben wir die Chance gehabt, den Ablauf für die Gäste bereits einen ganzen Winter lang zu testen und zu optimieren. Für die bevorstehende Saison sind wir also auch im Bereich des Ticketkaufs bestens vorbereitet und können einen komfortablen Kaufprozess anbieten, der gleichzeitig Menschenansammlungen an den Kassen vermeidet," erklärt er weiter.

Mehrtagesgäste können sich die Keycards direkt an der Rezeption der Unterkunftsbetriebe abholen. Sollte der Gang zur Bergbahnkassa trotzdem notwendig sein, so erfolgt dies überwiegend im Freien. Damit sich in den Indoor-Kassenhallen keine Warteschlangen bilden, werden im Snow Space Salzburg in der kommenden Saison zusätzliche Kassen-Container im Freien aufgestellt.



Zuversichtlich in den Winter

Mit diesem Sicherheitskonzept sehen die Snow Space Salzburg Bergbahnen der kommenden Wintersaison optimistisch entgegen. Skifahren hat immerhin auch viele gesundheitsfördernde Auswirkungen, besonders der positive Effekt auf die Psyche ist hervorzuheben. "Wir gehen davon aus, dass Skifahrer nicht auf die Ausübung ihres Wintersports verzichten möchten. Denn gerade in diesen herausfordernden Zeiten braucht man einen Ausgleich. Mit unseren Präventionsmaßnahmen kann der Skisport unter größtmöglicher Sicherheit betrieben und gleichzeitig das besondere Freiheits- und Spaßgefühl beim Skifahren erlebt werden," zeigt sich Hettegger zuversichtlich.

