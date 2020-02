Herzuntersuchung in Salzburg dauert nur mehr einen Herzschlag lang

Neuer Computertomograph am Universitätsinstitut für Radiologie setzt Maßstäbe in der Diagnostik. Die Kosten inklusive der Adaptierungen betrugen 1,5 Mill. Euro. Das Gerät erlaubt auf Grund einer neuartigen Technologie auch den Nachweis von Gicht, die Differenzierung von Nierensteinen und die bessere Erkennung von Lungenembolien.

"Die diagnostische Qualität und die Geschwindigkeit der Untersuchungen haben sich extrem verbessert. Davon profitieren alle Patientinnen und Patienten", erklärt Klaus Hergan, Leiter des Universitätsinstituts für Radiologie. Im Juli des Vorjahres ging ein Computertomograph (CT) der neuesten technischen Generation in Betrieb. Die Millioneninvestition machte auch Umbauten im Haus C des Uniklinikums Campus LKH notwendig. Zudem mussten die internen Abläufe im Institut an das neue Großgerät angepasst werden und haben sich nun perfekt eingespielt. Zeit also für eine offizielle Einweihungsfeier, die Pater Jean Bosco Gnombeli und Seelsorger Meinhardt von Gierke am 26. Februar um 18 Uhr vornehmen.

Vor allem bei Herz- und Tumordiagnostik im Einsatz

Zum Einsatz kommt der neue CT in allen Körperregionen, insbesondere bei der Herz- und Tumordiagnostik. Er ermöglicht unter anderem, nach Gefäß-Eingriffen frühzeitig Komplikationen zu erkennen oder erlaubt auf Grund einer neuartigen Technologie den Nachweis von Gicht, die Differenzierung von Nierensteinen und die bessere Erkennung von Lungenembolien. Klaus Hergan: "Wir können auch Interventionen durchführen wie CT-gestützte Biopsien, die Drainage von Flüssigkeitsansammlungen oder die Ablation (Verödung) von Tumoren." Er betont auch, wie "exzellent" die Unterstützung des Herstellers bei Schulungen, technischen Fragen oder Software-Updates funktioniert.

Pro Stunde können bis zu sechs Patienten untersucht werden

Der Beschaffungsvorgang dauerte aufgrund der gesetzlichen Vorgaben ein Jahr. Am Ende setzte sich General Electric als Bestbieter durch. Der CT hat eine Rotationsgeschwindigkeit von 0,28 Sekunden und kann mit seinem Detektor in einem Bereich von 16 Zentimetern 512 Schichten gleichzeitig generieren. Hergan: "Damit dauert etwa eine Herzuntersuchung nur mehr so lange wie ein Herzschlag." Bis zu sechs Patientinnen und Patienten können pro Stunde untersucht werden.

Der alte Computertomograph wurde nach Rumänien verschickt

Der neue Computertomograph ersetzt ein Gerät, das zwölf Jahre im Einsatz war. Dieses wurde vom Hersteller abgebaut und nach Rumänien verschickt. Der Unterschied zwischen alt und neu: Das alte Gerät schaffte pro Rotation einen Bereich von vier Zentimetern und konnte 64 Schichten darstellen. Das neue schafft 16 Zentimeter mit 512 Schichten.

SALK-Chef Paul Sungler bedankt sich für großes Engagement

Für SALK-Geschäftsführer Paul Sungler ist der neue CT ein weiterer Beweis für die hohe medizinische, aber vor allem auch personelle Qualität am Uniklinikum Salzburg: "Ein Institut in dieser kurzen Zeit so grundlegend umzustellen, zeugt von großem Engagement aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dafür möchte ich mich auch bedanken."

Technische Ausstattung des Uniklinikums spielt eine wesentliche Rolle

Gesundheits- und Spitalsreferent Christian Stöckl zeigte sich vor Ort von der Leistungsfähigkeit des neuen Großgeräts beeindruckt: "Der Bereich Gesundheit ist der größte ,Brocken' im Landesbudget. Wir investieren dieses Geld aber gerne, weil wir für Salzburg die beste medizinische Versorgung haben wollen. Gerade die technische Ausstattung des Uniklinikums als Zentralkrankenanstalt spielt für die Landesregierung eine wesentliche Rolle."

