"Hie und da anonyme Anzeigen": Kontrolle der Kurzarbeit hat ein erstes gerichtliches Nachspiel in Salzburg

Die Staatsanwaltschaft wirft drei Männern vor, das AMS um 13.000 Euro geschädigt zu haben. Ansonsten gab es bei Hunderten Überprüfungen kaum Beanstandungen.

Zeitgleich mit dem ersten Corona-Lockdown hat die türkis-grüne Bundesregierung im März 2020 ein Kurzarbeitsmodell auf den Weg gebracht. Betriebe sollten angesichts der Zwangsschließungen einen Anreiz haben, ihre Mitarbeiter im Unternehmen zu halten, anstatt sie vor die Tür zu setzen.

9638 Salzburger Unternehmen haben seither in den ersten vier Phasen entsprechende Anträge an das Arbeitsmarktservice (AMS) gestellt und in Summe 101.724 Mitarbeiter in die Coronakurzarbeit geschickt. 688 Millionen Euro an Entschädigungen sind laut AMS bisher an Betriebe im Bundesland ...