Hier in Salzburg landen die Lebensmittel "nackig" im Einkaufskörberl

Ein junges Paar hat in der Nähe des Hauptbahnhofs in Salzburg das Geschäft "Wild&Nackig" eröffnet, in dem Verpackungen aus Plastik tabu sind.

Kaum öffnen Jennifer Abrecht und ihr Lebensgefährte Michael Wieder die Tür zu ihrem kleinen Reich im Fünfhaus in der Elisabeth-Vorstadt, ist die Neugierde der Passanten geweckt. In dem einladenden Geschäft mit hellen Holzregalen sind so gut wie alle Lebensmittel unverpackt und warten wie einst im Tante-Emma-Laden in Glasbehältern auf Kundschaft. Mit ihrem Anfang Februar in der Rainerstraße 11 eröffneten Geschäft "Wild&Nackig" haben die beiden den Nerv der Zeit getroffen. "Unser Konzept wird sehr gut angenommen", sagt Abrecht. Die ...