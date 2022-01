Hier ist Handwerk seit Generationen gefragt

Seit nunmehr fast 55 Jahren gilt das Schwarzacher Familienunternehmen Glas+Metall Weissofner als Spezialist für innovative sowie handwerkliche Lösungen aus Glas und Metall.

"Jüngst trat der erste Lehrling in unserer Firmengeschichte den Schritt in die Pension an", erzählt Geschäftsführer Claus Weissofner stolz. "Enver Dadic begann 1974 seine Lehre als Glaser. Er gilt als Ruhepol mit Weitsicht und ist für unsere Lehrlinge ein erfahrener Ansprechpartner." Der Großteil des Lehrlingsnachwuchses findet den Weg in das Unternehmen durch Empfehlung der eigenen Mitarbeiter.

"Aktuell sind rund zehn Prozent unserer Belegschaft Lehrlinge. Der Großteil davon befindet sich in der Ausbildung zum Glasbau- und Metallbautechniker/in bzw. Techniker ...