Hier steht Mozarts Leibspeise auf der Karte

Im neu übernommenen Café Classic in Mozarts Wohnhaus in Salzburg gibt es Leberknödel mit Sauerkraut - und künftig auch einen Blick auf das legendäre Zauberflötenhäuschen.

Wenn am Donnerstag das Café Classic in Mozarts Wohnhaus nach etwas mehr als drei Monaten Pause wieder öffnet, dann ist dort vieles anders: Die neuen Pächter, das Gastronomenpaar Norkys Gil de Esterer und Peter Esterer hat das Interieur aufgefrischt und will auch kulinarisch neue Akzente setzen. Neben einem klassischen Kaffeehausangebot und Speisen wie Backhendl und Gulasch wird es beim Frühstück eine Reise um die Welt geben. Die startet mit schwarzen Bohnen und Pulled Pork, Maisfladen und Avocado in Südamerika, wo ...