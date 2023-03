Hier wird ohne großes Chichi gut gekocht - Salzburger Adressen, die ein deutscher Gastroführer empfiehlt

Stefan Buhk kocht in der Assisi Stuben.

Lizzy Gschwandtl und Jakob Aigner führen das Prosecco by Aigner.

Sie sind die österreichische Neueröffnung 2023 im "Der Große Restaurant & Hotel Guide": Lizzy Gschwandtl und Jakob Aigner starteten vor mehr als einem Jahr ihr Prosecco by Aigner in Salzburg-Nonntal. "Wir haben gewusst, dass wir bewertet werden. Dass wir auch den Titel Restaurant-Eröffnung 2023 bekommen, hat uns sehr positiv überrascht", sagt Jakob Aigner. Seine berufliche wie private Partnerin Lizzy Gschwandtl führt das Regiment in der Küche und kocht laut Testesser "ohne großes Chichi, dafür mit großem Können und mit erstklassigen ...