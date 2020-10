Hightech aus Anif: Das Handy wird zum Skiticket

Die Axess AG präsentiert ihr neues Zutrittssystem für Skilifte. Dabei wird das Handy zum Ticket. Die App wurde so konfiguriert, dass sie möglichst wenig Handyakku "frisst". Die neue Technik erlebt in Frankreich ihre Premiere.

Das Handy wird zum Skiticket. Tests in diese Richtung gab es schon - etwa durch die Skidata GmbH im vergangenen Winter in Eben. Jetzt kommt die Axess AG mit Sitz in Anif mit einem neuen Produkt auf den Markt.

Es geht um den Winkel zwischen Antenne und Handy

"Wir haben ein neues Gate entwickelt, das das Handy über Bluetooth zum Skiticket verwandelt," heißt es bei der Axess AG. Möglich mache ...