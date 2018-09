Hightech-Firma baut Werk im Pinzgau

Der erfolgreiche LED-Spezialist Bilton braucht mehr Platz. Die Ängste, dass die Firma mit inzwischen mehr als 60 Mitarbeitern deshalb aus dem Pinzgau wegziehen könnte, sind hinfällig.

Der Großteil der Konkurrenz produziert in China. Aber Patrick Müller, der Gründer der Firma Bilton in Saalfelden, hat sich immer klar zum Pinzgau bekannt. Ängste, dass die Produktion ausgelagert werden könnte, gab es dennoch.

Müller hat das Unternehmen 2009 gegründet. Inzwischen ist Bilton Komplettanbieter für LED-Lösungen und intelligente Lichtmanagementsysteme und sieht sich hier als Innovationsführer. Der Umsatz liegt im zweistelligen Millionenbereich. Die ehemalige Einmannfirma beschäftigt in Saalfelden über 60 Leute. Aber das schnelle Wachstum brachte auch Probleme, vor allem Platzprobleme. Bilton musste schon mehrmals umziehen. Derzeit ist die Firma auf zwei Standorte aufgeteilt - ein zweistöckiges Gebäude in der Loferer Straße im Zentrum und ein einstöckiges an der Ortsdurchfahrt B311. Für einen Betrieb, der Reinräume benötigt, ist die Trennung von Produktion und Weiterverarbeitung ein logistischer Albtraum. Zudem sollen auf dem Gelände in der Loferer Straße bald Wohnungen entstehen.