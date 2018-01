Hightech-Labor unter der Erde

Die Landesapotheke hebt sich von anderen ihrer Art deutlich ab. Ihre Mitarbeiter produzieren zum Teil unterirdisch Medikamente, im Jahr rund 30.000 maßgeschneiderte Zytostatika für Krebspatienten.

Medikamente hat die Landesapotheke im Salzburger Landeskrankenhaus immer schon hergestellt. Doch die Auflagen sind streng. Um die Jahrtausendwende warnten die Behörden, die Erlaubnis würde nicht länger erteilt, wenn die Apotheke nichts unternehme, um auf Industrie-Niveau zu produzieren.



Seitdem ist innerhalb des historischen Gemäuers kaum ein Stein auf dem anderen geblieben. Sukzessive wurde die im Gebäude hinter dem zentralen Mühlegger Tor angesiedelten Landesapotheke um- und ausgebaut: Lagerung und Logistik wanderten zum Teil unter die Erde, die Produktion wurde modernisiert, zuletzt die öffentliche Apotheke renoviert - jener kleine Teil des Unternehmens, der von außen frei zugänglich ist. Der größte Teil bleibt dem Mann und der Frau von der Straße verborgen. "Der Großteil unserer 73 Mitarbeiter (davon 26 Apotheker) beschäftigt sich mit der Krankenhaus-Versorgung", bringt es Leiter Günter Fellhofer auf den Punkt. Sie erledigen die Medikamenten-Logistik für die meisten Salzburger Krankenhäuser, die stationsbezogen bestellen und bis zur Verrechnung alles aus einer Hand erhalten. Außerdem bekommen die Pharmazeuten der Landesapotheke rund um die Uhr Anfragen von Ärzten und Pflegern bezüglich Arzneimittelunverträglichkeiten, Nebenwirkungen etc.



Und: Sie betreiben wieder eine florierende Arzneimittelproduktion. Die wurde nach dem Bau der Chirurgie West in deren alten Räumen angesiedelt. Apotheker, pharmazeutisch kaufmännische Angestellte (PKA) und Techniker fertigen dort Medikamente - Nischenprodukte, die für die Pharmaindustrie aufgrund zu kleiner Chargen unbedeutend sind, oder spezielle Präparate für Kinder oder die Neonatologie. Vor allem Injektions- und Infusionslösungen werden produziert.

Wenngleich auch nicht von null hergestellt, so werden für Krebspatienten im Jahr rund 30.000 maßgeschneiderte Zytostatika für die Chemotherapie fertig gemacht. Die damit Hantierenden tragen Schutzanzüge, arbeiten in Isolatoren und sind durch Schleusen von der Außenwelt abgeschirmt. "Da sind wir im hochtoxischen Bereich", erklärt Fellhofer, seit 1995 Kopf des Unternehmens. Die vor Ort hergestellte Medizin macht quantitativ zwar nur zwei Prozent des Verbrauchs in den Salzburger Landeskliniken aus. Trotzdem: Die Präparate sind zertifiziert und werden an Spitäler in ganz Österreich verkauft. Damit ist Salzburg Vorreiter. Kein anderes Landesspital hat in der Produktion von Medikamenten aktuell dieses Know-how. Auch wirtschaftlich zahlt es sich aus. Rund 4,5 Millionen Umsatz spülen sie der Landesapotheke pro Jahr ins Säckel.

Daten und Fakten zur Landesapotheke





Rund 60 Millionen Euro an Jahresumsatz erwirtschaftet die Landesapotheke in den Salzburger Landeskliniken jährlich. Es handelt sich um einen ausgegliederten Wirtschaftsbetrieb des Landes.



Ihre Geschichte reicht bis ins Jahr 1754 zurück. Der damalige Fürsterzbischof Sigismund III. Christoph Graf Schrattenbach richtete eine Apotheke im Spital ein. Die Erlöse aus dem Publikumsverkauf sollten dem Spital zugute kommen.