Hintersee und Faistenau wollen dem Heizöl Ade sagen

In vielen Flachgauer Orten gibt es schon seit Jahren oder sogar Jahrzehnten Hackschnitzelheizwerke. Ausgerechnet in der waldreichsten Gegend aber nicht. Das soll sich bald ändern.

Gerade in kleineren Orten mit viel Wald in der Umgebung sind Biomasse-Heizwerke gar nicht so einfach zu verwirklichen, weil meist große Abnehmer fehlen. In Hintersee und Faistenau gibt es dennoch erfolgversprechende Initiativen.

Ausgerechnet in den beiden "Holzgemeinden" in der Osterhorngruppe hat der Heizölhandel treue Kunden. Etliche dürften aber in den nächsten Jahren wechseln. In Hintersee fand am Dienstag die gewerberechtliche Verhandlung für ein Heizwerk der Firma s.nahwaerme statt. Der Standort ist eine private Liegenschaft am Bachhäuslweg, wie Bgm. ...