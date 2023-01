Hochbetrieb beim SN Reisetag im Europark

Bei vielen Salzburgerinnen und Salzburgern steht heuer eine Urlaubsreise fix im Kalender. Der SN Reisetag im Europark liefert am Samstag wichtige Tipps, wohin es gehen könnte.

Während es draußen friedlich schneit, herrscht im Salzburger Europark von 9 bis 18 Uhr am Samstag Hochbetrieb: Über 20 renommierte Aussteller aus der Reisebranche präsentieren den ganzen Tag über ihre geballte Reisekompetenz. Die Fülle an Expertinnen und Experten lässt kaum Wünsche offen: Von Veranstaltern wie TUI, FTI oder Dertour über Rhomberg Reisen, Christophorus Reisen bis hin zu Kreuzfahrtanbietern wie Costa, MSC und GTA Flusskreuzfahrten und auch lokalen Reisebüros und sogar vier Airlines (fly dubai, Eurowings, Turkish Airlines, Lübeck Air) ist im Europark alles vertreten. Zusätzlich zu den persönlichen Beratungsgesprächen und vielen Infos werden von einzelnen Austellern - darunter TUI, FTI und Kneissl Touristik - den ganzen Tag über 12 spannende Vorträge im Oval angeboten.



Tausende kommen, um sich zu informieren

"Die Besucherresonanz auf unser Angebot ist riesig", freuen sich die Reisetag-Organisatoren Clemens Hötzinger (SN), Isabella Laimer und Janine Kranz vom Salzburger Flughafen. "Seit 9 Uhr früh scharen sich die Menschen um die Stände der Aussteller und auch das Oval ist bei jedem Vortrag gut gefüllt. Es sind Tausende Menschen, die gekommen sind, um sich mit Informationen zu versorgen, das freut uns sehr."

Es ist eine Premiere, die nach Wiederholung ruft

Darüber, dass der Reisetag 2023 eine kleine Premiere ist, sind sich die Initiatoren der Veranstaltung einig: "Seit November 2011 hat in Salzburg keine Reisemesse mehr stattgefunden, umso mehr freut es uns, dass das Angebot so gut angenommen wird." Begeistert über die Veranstaltung zeigt sich auch Flughafen Salzburg-Chefin Bettina Ganghofer: "Ich bin beeindruckt wie viele Menschen sich schon so früh morgens an den Ständen der Aussteller tummeln und wie groß das Interesse am Reisen ist. Eine tolle Veranstaltung und eine erfolgreiche Kooperation zwischen den Salzburger Nachrichten und dem Flughafen Salzburg - ich vermute, es wird nicht die letzte sein."

Besucher freuen sich über "super Angebot"

Extra für den Reisetag aus Bischofshofen gekommen sind unter anderem Jaqueline und Christian. Ihre Motivation: "Wir möchten uns über ein ganz spezielles Reiseziel informieren und nutzen das Angebot heute ganz gezielt! Dass wir uns heute persönlich informieren können, finden wir super." Ähnlich positiv fällt auch Resonanz einer anderen Besucherin aus. "Man kann hier alle Anbieter abklappern und dabei gleich alle Angebote perfekt vergleichen", findet Christine aus Salzburg. Auch auf Austellerseite zeigt man sich höchst zufrieden mit dem Verlauf der Veranstaltung. Lukas Planberger von Salzbike: "Mit dem Reisetag im Europark bietet sich für uns eine perfekte Gelegenheit unsere Leistungen zu präsentieren und mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Es herrscht fast so etwas wie Aufbruchsstimmung."