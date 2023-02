Hochkönigregion: Fusion der Seilbahnen abgelehnt

Die Gemeindevertretung von Maria Alm hat die Fusion abgelehnt. Die Idee, auch die Lifte zu vereinen, kam von den Banken.

In der Hochkönigregion wird seit gut einem Jahr über den Zusammenschluss der Maria Almer Aberg-Hinterthal-Bergbahnen mit den Hochkönig-Bergbahnen in Mühlbach und Dienten diskutiert. Am Montagabend hat die Gemeindevertretung von Maria Alm die Fusion klar abgelehnt. Es gab nur eine Stimme dafür. Die Gemeinde ist mit gut 37 Prozent der zweitgrößte Aktionär bei den Abergbahnen und verfügt über einen Sperrminorität. Ohne Zustimmung der Gemeinde ist eine Fusion also nicht möglich. Sie ist damit vorerst hinfällig.

Der Zusammenschluss bot sich ...