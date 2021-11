Hochwasserschutz für Seekirchen: Pläne fertig, jetzt geht es ums Geld

Das Projekt wurde in der Gemeindevertretung präsentiert. Jetzt ist die Wirtschaftlichkeit zu berechnen.

Der weitere, seit Jahren geplante Hochwasserschutz für Seekirchen wird ein Jahrhundertprojekt. Am Donnerstagabend wurden die neuesten Pläne (des Ingenieurbüros Lang) in der Gemeindevertretung präsentiert. Die Sitzung fand coronabedingt in der Mehrzweckhalle statt.

Die wichtigsten Bestandteile sind vier Rückhaltebecken sowie verschiedenste Baumaßnahmen am Marktbach und Augbach sowie an der Fischach, wie auch Vertiefungen und Wehranhebungen. Die Retentionsbecken Aug und Hipping sollen saniert und vergrößert und in beiden Ortsteilen je ein neues Becken geschaffen werden, erklärt Bürgermeister Konrad Pieringer (ÖVP). ...