Höchstgericht entschied gegen hohen Werbeturm

Der Pylon von Straßwalchen, eine 17 Meter hohe Vorrichtung mit Firmenschildern, beschäftigte sogar den Verwaltungsgerichtshof in Wien. Nun liegt eine Entscheidung vor.

Einem zweifelhaften "Wahrzeichen" von Straßwalchen, dem 17 Meter hohen Werbeturm eines Lebensmitteldiskonters, dürfte keine lange Zukunft mehr beschieden sein. Seit fünf Jahren schwelt der Streit. Der Bauherr hatte die Höhe kurioserweise in Millimetern (17.000) angegeben.

Jetzt gibt es eine Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs in Wien, die Bgm. Tanja Kreer (SPÖ) am Mittwoch der Gemeindevertretung mitteilte. Die Gemeinde hatte gefordert, dass der (eigentlich genehmigte) Turm bei der Ortseinfahrt an der Braunauerstraße beseitigt werden müsse. Die Firma hätte ihn zwar als ...