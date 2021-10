Hof spaltet sich im Tourismusverband ab

Die Geschäftsführerin und ein Mitarbeiter des Tourismusverbands Fuschlseeregion haben gekündigt. Parallel wird in Hof ein eigenes Servicebüro installiert.

Im Tourismusverband Fuschlseeregion mit seinen sechs Gemeinden Fuschl, Faistenau, Hintersee, Ebenau, Koppl und Hof bei Salzburg hat es seit vielen Monaten Unstimmigkeiten gegeben. Orte wie Koppl und Hof fühlten sich, salopp formuliert, vom Verband mit Sitz in Fuschl etwas vernachlässigt. Bereits im heurigen Frühjahr wollte die Gemeinde Koppl aus dem Verband austreten, letztlich entschied man sich doch für einen Verbleib. Nicht so in der Gemeinde Hof.

ÖVP-Bürgermeister Thomas Ließ bestätigte gegenüber den SN eine mittlerweile mit dem Tourismusverband ...