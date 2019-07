Hofbräu Kaltenhausen bekommt eine zweite Heimat in Wien

Salzburger Brau-Handwerk mitten in der Mariahilfer Straße: Das Hofbräu Kaltenhausen erhält einen Ableger in Wien. Die "Kaltenhauser Botschaft Fünfhaus" öffnet im September ihre Pforten. Knapp 1500 Hektoliter Bier sollen jährlich dort gebraut werden.

Die Brauerei entsteht in einem alten Gebäude im 15. Wiener Gemeindebezirk. Bereits seit einigen Wochen befindet sich in der Immobilie ein Hotel mit 66 Zimmern samt Restaurant. "Zusammen mit der Brauerei ist dies ein wohl einzigartiges Konzept", sagt Projektleiter Michael Pötscher von der Brau Union. Das Unternehmen realisiert das Projekt gemeinsam mit dem Wiener Gastronomen Markus Schilling.

Das Sudhaus der Brauerei steht bereits, derzeit wird der Gärkeller errichtet. "Anfang August wird das erste Bier eingebraut", sagt Pötscher. Einen Brauer hat man mit David Liska bereits gefunden. Der Kaltenhausener Braumeister Martin Simion wird auch in der Wiener Zweigstelle tatkräftig mithelfen. "Wir setzen stark auf seinen kreativen Geist", sagt Pötscher. Die aus Salzburg bekannten Biere werde es in der Wiener Brauerei allerdings nicht geben. Man setzt auf eigene Kreationen speziell für den Wiener Markt. Drei Biersorten sollen das ganze Jahr im Sortiment sein, zusätzlich solle es saisonale Spezialbiere geben. "Wir sind noch am Tüfteln", sagt Pötscher. Ein Wiener Lager à la Kaltenhausen dürfte es künftig jedoch geben.

Eine Abfüllanlage für Flaschen gibt es in der neuen Brauerei nicht. Die Wiener Produkte wird es - anders als die Biere aus Kaltenhausen - nicht im Handel zu kaufen geben. "Wir produzieren ausschließlich Fassbier für die Gastronomie", sagt Pötscher. Der Großteil wird direkt im Hotel und Restaurant in der Mariahilfer Straße ausgeschenkt. Zudem sollen künftig weitere Wiener Betriebe beliefert werden. An Interessenten mangele es nicht: "Kaltenhausener Produkte sind auch in der Hauptstadt sehr gefragt."

Es sei daher immer klar gewesen, auch in Wien unter dem Namen Kaltenhausen zu produzieren. "Es ist unsere Marke für Craftbier und Spezialitäten - das wollen wir auch in Wien beibehalten", sagt Pötscher.