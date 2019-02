Am Landesgericht wurde am Mittwoch ein seltsames Kapitel Pinzgauer Wirtschaftsgeschichte beendet. Die Konkursquote beträgt fast 65 Prozent.

Mehr als zwei Jahre nach der Insolvenz einer Tochterfirma der Salzburger Aluminium AG (SAG) in Lend wurde am Mittwoch am Landesgericht das Konkursverfahren abgeschlossen. Was sich schon seit Langem abgezeichnet hatte, ist nun fix: Die Schlussrechnung nach der Pleite ergab, ...