Hotel beim Golfplatz Urslautal Saalfelden: 2024 soll Baubeginn sein

Eigentlich ist der Herbst 2023 anvisiert worden. Der Bebauungsplan lässt aber auf sich warten. Und die Grünen erneuern regelmäßig ihre Kritik.

Lange Zeit war es ein Kampf gegen Windmühlen. Jetzt hofft Patrick Müller, dass endlich Schwung in das Vorhaben beim Golfclub Urslautal kommt. Der Saalfeldener Unternehmer, der das große Hotelprojekt mit der Mountain Tourism Group umsetzen will, wartet auf den Bebauungsplan Grundstufe der Stadtgemeinde, "um endlich in die Einreichung zu kommen. Es gibt eine Widmung, wir erfüllen de facto alles, was von der Gemeinde erwartet wird, sind in den vergangenen zwei Jahren regelmäßig beim Gestaltungsbeirat vorstellig geworden und haben das Projekt überarbeitet. Es wird Zeit, dass wir endlich loslegen können. Immerhin geht es auch für die Stadtgemeinde - etwa wegen der Kommunalsteuereinnahmen - um ein bedeutendes Projekt. Wir werden über 100 Mitarbeiter beschäftigen und planen mit 70.000 Nächtigungen pro Jahr. Diese Dimension muss einem bewusst sein."



Kompromisslösung bei der Bettenanzahl

Die ursprüngliche, seit Jahrzehnten bestehende Widmung würde sogar einen Großbeherbergungsbetrieb mit bis zu 350 Zimmern erlauben - davon wird aber in den aktuellen Plänen deutlich Abstand genommen. Bürgermeister Erich Rohrmoser (SPÖ) sagt, dass er sich eine Redimensionierung auf maximal die Hälfte wünsche. "Wir planen mit rund 140 Zimmern und 300 Betten", betont Müller, dass die Kompromisslösung mehr als deutlich erfüllt werde. Auf dem 13.500 Quadratmeter großen Grundstück links neben dem Golfclub-Gebäude soll ein Family- und Spa-Hotel entstehen, voraussichtlich auf 4-Stern-Superior-Niveau. Insgesamt rechnet die Mountain Tourism Group mit Baukosten von rund 45 Millionen Euro.



Bgm. Erich Rohrmoser: "Wir sind mit dem Bebauungsplan am Zug"

Im Vorjahr hatte das Ziel noch gelautet, im heurigen Herbst mit dem Bau zu beginnen, jetzt zielt Müller auf das Frühjahr 2024 ab - und auf eine Fertigstellung Ende 2026. "Die Gemeindevertretung hat in der August-Sitzung einen Raumordnungsvertrag beschlossen, jetzt sind wir mit dem Bebauungsplan am Zug", sagt Rohrmoser. Er räumt ein, dass alles sehr lang dauere, will dem Bau aber keine Steine in den Weg legen: "Wir leben in einem Rechtsstaat und die Betreiber haben ein Anrecht, das Ganze umzusetzen. Es wurde in den vergangenen zwei Jahren das Beste in der Projektentwicklung gemacht."

Ferdinand Salzmann sieht das naturgemäß anders

Der Stadtrat der Grünen bemängelt: "Im vorliegenden Entwurf der Vereinbarung fehlen immer noch Sicherungsmaßnahmen, dass hier keine Zweitwohnungen, kein gesplittetes Investorenmodell oder keine Leerstände entstehen." Außerdem würden die künftigen Eigentumsverhältnisse "durch eine Verschachtelung der beteiligten Firmen" völlig unbekannt sein. Kritik, die Patrick Müller im Keim ersticken möchte: "Ich habe von Anfang an klar gesagt, dass hier ein klassisches, hochwertiges Hotelprojekt realisiert werden soll. Es wird definitiv nichts abverkauft, das Grundverkehrsgesetz lässt das auch gar nicht mehr zu." Als Errichter fungiere die die MH Projekt zwei GmbH, als Betreiber die Mountain Hotels GmbH, darüber stehe die Mountain Tourism Group - allesamt haben ihren Sitz in Piesendorf.



Diskussionen rund um Fußgängerstreifen

Ein weiterer Kritikpunkt von Salzmann betrifft eine privatrechtliche Vereinbarung, um die es bei der letzten Gemeindevertretungssitzung ging - "zur vermeintlichen Verbesserung der Situation für Fußgänger auf der Zufahrtsstraße. Gemäß Verkehrsgutachten würde aber lediglich ein mickriger Gehstreifen von einem Meter Breite mit einem talseitig angebrachten weißen Strich errichtet. Den Grund dazu müsste laut beschlossener Vereinbarung die Gemeinde erwerben, genauso wie eine Erweiterungsfläche, die von der Feuerwehr gefordert wird. Mit diesem weißen Strich wird in keiner Weise den Einwendungen von 160 Anrainern gefolgt. Bereits im Februar des Jahres wurden diese Einwendungen, in denen unter anderem die Verkehrssicherheit für Fußgänger bemängelt wird, eingebracht."

Müller ärgert sich über die "immer neuen Versuche, das Verfahren zu verzögern. Im Raumordnungsvertrag haben wir uns dazu bereit erklärt, die Kosten für die Straßenbauarbeiten zu übernehmen. Und wir haben einen Verkehrsplaner beauftragt, auf dessen Expertise wir vertrauen müssen." Eine Verbesserung für die Fußgänger würde ohnehin entstehen, da es momentan gar keinen Gehsteig gebe.

Bürgermeister Erich Rohrmoser ergänzt, dass seitens der Stadtgemeinde ohnehin erst das Grundstück vom betroffenen Landwirt erworben werden müsse, dann gelte es, die Details zur Straße zu klären. "Da ist noch nichts in Stein gemeißelt."