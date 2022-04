Hotelbett statt Wohnung: Neuer Trend zu Kleinhotels in Salzburg

Immer mehr Innenstadthäuser werden zu kleinen Hotels umgebaut. Man braucht kaum Personal, die Renditen sind hoch. Anders seien Investitionskosten nicht zu finanzieren, sagt ein Unternehmer.

Es ist ein Projekt, mit dem Immobilienentwickler Fabian Vorderegger Neuland betritt. Ein ehemaliges Wohnhaus mit Geschäftszeile im Erdgeschoß in der Ignaz-Harrer-Straße 14 in Salzburg-Lehen hat er zu einem Boutiquehotel umbauen lassen. "Wir waren schon lang auf der Suche nach so einem Projekt, wollten unser Portfolio erweitern", sagt er.

Ab Mai wird es an der Adresse 30 Zimmer mit rund 60 Betten geben. Ein richtiger Hotelier wird Vorderegger mit dem Projekt aber nicht, Dienstleistungen sind ausgelagert: Ein Café im ...