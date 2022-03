Hotelier Walter Veit: "Wir dürfen jetzt endlich wieder durchstarten"

Walter Veit, Präsident der Österreichischen Hoteliervereinigung, betreibt in Obertauern das Hotel Enzian und die Mankeihütte.

Die halbe Wintersaison ist vorbei, die 3G-Regel ist Geschichte. Wie schaut die Zwischenbilanz aus? Veit: Es kehrt wieder Spaß in die Region ein. Wir dürfen wieder durchstarten und es wird auch wieder zahlreiche Veranstaltungen bei uns geben können. Der Februar hat sich bereits erfreulich entwickelt und die Erwartungen für den März sind natürlich groß. Schnee haben wir ja genug.

Wie ist die Stimmung unter den Hoteliers? Da die Buchungslage als sehr gut zu bezeichnen ist, kann man sagen, dass auch die Stimmung stimmt. Ich möchte jedoch dazu sagen, dass die Hoteliers jetzt mit der wiedergewonnenen Freiheit sehr sorgsam umgehen sollten.

Ist fehlendes Personal in der Gastronomie auch am Tauern ein Thema? Natürlich. Die Personalnot ist vielerorts ein großes Thema. Für uns stellt sich mittlerweile auch die Frage, wie wir mit diesem Problem im kommenden Jahr, in der nächsten Saison umgehen. Wie wir die Personalnot künftig bewältigen können.

Hat der Krieg in der Ukraine Auswirkungen? Ehrlich gesagt überhaupt nicht. Schon zu Saisonbeginn haben wir kaum Gäste aus Russland oder der Ukraine begrüßen dürfen. Auch während der russischen Weihnachten im Jänner sind praktisch keine russischen Gäste gekommen - nicht zuletzt deshalb, weil die Impfung mit dem Sputnik-Impfstoff bei uns nicht anerkannt worden ist.

Dennoch ist das Thema Ukraine in aller Munde. Gibt es doch Reaktionen darauf in der Hotellerie? Als Präsident der Österreichischen Hoteliervereinigung kann ich heute sagen, dass sich bereits 70 Betriebe in Österreich, davon 10 in Salzburg, gemeldet haben, die bei Bedarf für Flüchtlinge aus der Ukraine Unterkünfte zur Verfügung stellen möchten.



Ihre Prognose für den Rest der Saison? Ich bin da sehr optimistisch, obwohl die Zahl der per Flugzeug anreisenden Gäste - vorwiegend aus Großbritannien und den skandinavischen Ländern - erst langsam wieder steigt. Viele Gäste kommen mittlerweile mit dem Auto. Das hat man schon in der Faschingswoche gesehen.