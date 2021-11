Hoteliers in Bad Reichenhall fühlen sich als "Bauernopfer" der Corona-Politik

Die Hoteliers fühlen sich "ganz klar benachteiligt", heißt es. In Bad Reichenhall habe es keine Coronafälle unter den Hotelgästen gegeben. Trotzdem mussten die Betriebe zusperren. Die Unternehmer befürchten jetzt, dass Personal in andere Branchen abwandert.

Die Hoteliers in Bad Reichenhall sind enttäuscht und wütend: Sie können die Coronapolitik nicht nachvollziehen. "Leider fällt den Verantwortlichen nach fast zwei Jahren Pandemie wieder nichts Neues ein, wie Hotels und Restaurants zu schließen", heißt es in einer Aussendung des Reichenhaller Unternehmerforums (RUFO). Das treffe wiederum eine Branche, die schon bisher am meisten gelitten habe - trotz ausgearbeiteter Hygienekonzepte und Investitionen zur Verbesserung des Hygienestandards.

"Auch Arbeitnehmer leiden unter Fehlentscheidungen"

In dieser Saison habe es keine Coronafälle unter den Hotelgästen gegeben, heißt es. Somit liege die Inzidenz bei Übernachtungsgästen bei "null". Ein ähnliches Bild zeige sich bei den Restaurants. "Auch unsere Arbeitnehmer haben finanzielle Einbußen und leiden unter den Fehlentscheidungen." Bei den Hoteliers geht die Angst um, dass die Arbeitskräfte auf Nimmerwiedersehen abwandern und dass sich der eine oder andere Betrieb zur Aufgabe entschließen könnte. "Wir werden wieder zum Bauernopfer gemacht, um der Bevölkerung zu zeigen, dass etwas unternommen wird."

Unkontrolliertes Zusammentreffen im privaten Bereich

Die Schließung der Restaurants und Gaststätten befeuere "ein unkontrolliertes Zusammentreffen auf engsten Raum im privaten Bereich". Und weiter: "Wir sind nicht für Schulschließungen, aber nur zum Vergleich: Die Inzidenz bei den Schülerinnen und Schülern sowie bei den Kindergartenkindern im Berchtesgadener Land liegt bei etwa 2000. Oder, wie es in einer Pressemitteilung des Landratsamts vom 25. November heißt, bei mehr als 30 Prozent der aktiven Coronafälle."

"Nicht die vorbildlichen Bereiche schließen"

"Nach unserer Meinung bekämpft man die Pandemie nicht, indem die vorbildlichen Bereiche geschlossen werden. Das wäre ja so, als wenn man was gegen die Raser im Straßenverkehr unternehmen will und als Konsequenz das Fahrradfahren verbietet. Darum appellieren wir, die Hygienemaßnahmen einzuhalten und sich impfen zu lassen. Nur so werden die Inzidenzen fallen und Krankenhäuser entlastet. Dann können wir wieder ein normaleres Leben führen."