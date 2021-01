Hoteliers investieren am Wolfgangsee Millionen in Wellness-Bereiche

Neues Familien-Spa auch für Kinder im Weißen Rössl, im Hotel Cortisen im ersten Stock ein 25-Meter-Schwimmbad mit Blick auf den Wolfgangsee sowie ein Wellness-Center im Appesbach.

"Wir nehmen die Krise als Chance, denken an die Gäste in der Zukunft und hoffen, dass es wieder bergauf gehen wird." Mit dieser Motivation wird in St. Wolfgang Roland Ballner in seinem See-Hotel Cortisen eine Besonderheit schaffen: einen Indoor-Pool mit 25 Metern Länge im ersten Stock mit Blick auf den Wolfgangsee. Eine offizielle Zeitmessungsanlage soll dazukommen, um auch Wettkampfsportlern eine optimale Trainingsmöglichkeit bieten zu können.

"Geplant habe ich dies schon vor Corona, jetzt ziehe ich das Projekt vor", ...