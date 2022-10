Hotellerie läuft alten Rekorden hinterher

1,6 Millionen Nächtigungen bis August. Branche spricht von guter Saison und erhöht die Preise.

So schnell kann es gehen. Bis Corona befand sich der Tourismus in der Stadt Salzburg in einem rauschhaften Höhenflug, bei dem ein Rekord den nächsten jagte. 2019 verbuchte die Branche 3,3 Millionen Nächtigungen - um 60,2 Prozent mehr innerhalb von zehn Jahren laut Statistik der Tourismus Salzburg GmbH TSG. Geschätzte zehn Millionen Tagesbesucher wälzten sich zu Spitzenzeiten durch die enge Altstadt - was in der Bevölkerung zunehmend kritische Reaktionen auslöste.

Nunmehr aber, knapp drei Jahre und mehrere krisenhafte ...