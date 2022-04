Hühner tummeln sich in immer mehr Privatgärten: Federvieh belebt auch die Sozialkontakte

Familie Neureiter aus Oberalm ist schon vor sieben Jahren auf das Huhn gekommen. Die überdachte "Bar" vor dem Stall ist Treffpunkt für Jung und Alt.

Das Federvieh im Hühnerstall von Thomas Neureiter aus Oberalm gackert aufgeregt. Die sieben Hennen scheinen zu spüren, dass unbekannter Besuch im Anmarsch ist. Seit 2015 hält der Pastoralassistent Hühner und frönt somit einem Hobby, das sich zunehmend großer Beliebtheit erfreut - auch in kleinen Stadtgärten. "Was vor 10 bis 15 Jahren noch undenkbar war, nämlich privat Hühner zu halten, ist mittlerweile sehr verbreitet", bestätigt Landesveterinärdirektor Josef Schöchl. Generell gebe es (auch in der Landwirtschaft) einen Trend zum Huhn. Statt früher ...