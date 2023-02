Hunde im Büro: Bei Fressnapf dürfen Vierbeiner mit zur Arbeit

Mit Hund ins Büro? Für immer mehr ist das ein Grund für die Jobauswahl. Bei Fressnapf wird selbst der Umzug der Zentrale zur Hundesache.

22 Hunde in einem Großraumbüro? Was für viele schlicht undenkbar ist, bringt Fressnapf-Chef Hermann Aigner bestenfalls zum Schmunzeln. Von den 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Zentrale von Fressnapf Österreich in Salzburg komme damit nur jeder Dritte mit Hund ins Büro. "In den Filialen ist das eindeutig mehr. Hier haben wohl 90 Prozent der Mitarbeiter ein Haustier, 70 Prozent haben einen Hund. Und die meisten nehmen ihn sehr regelmäßig mit zur Arbeit", sagt Aigner. In manchen Filialen ...