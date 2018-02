Hunderte neue Gästebetten für den Lungau

Der Tourismusort am Katschberg wächst. Sankt Michael hat mehr als vier Hektar neu gewidmet. 245 Hotelzimmer sind allein hier geplant.

An die 500 neue Gästebetten plant der Touristikkonzern TUI am Fuß des Ainecks in St. Margarethen im Lungau. Nun soll auch auf der anderen Seite des Skibergs eine Hotelanlage ähnlicher Größe entstehen: Nach mehr als zehn Jahre langen Bemühungen konnte die Gemeindevertretung von St. Michael die Flächenwidmung und den Bebauungsplan für eine etwa viereinhalb Hektar große Fläche auf der Katschberghöhe beschließen.