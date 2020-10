Hunderte Salzburger Betriebe retten sich mit Überbrückungskrediten

Beim Land sind bisher rund 600 Anträge bewilligt, bei der Tourismusbank in Summe 1300. Trotz Krise: Die "familiengeführte Hotellerie" sei ausfallsresistent, heißt es.

Die Bundesregierung wird am Samstag weitere Einschränkungen verkünden. Egal was da kommt, für viele Betriebe im Bundesland sind die Aussichten angesichts der aufrechten Reisewarnung aus Deutschland ohnehin schon trist. Manche Betriebe werden zittern müssen, ob sie die Wintersaison überstehen. Denn viele sind ohnehin in den Händen der Banken und hoch verschuldet, weil in den vergangenen Jahren mehrfach investiert worden war.

Die Eigenkapitalquote liegt im Median in der 3-Sterne-Hotellerie in Salzburg bei 14 Prozent, in 4- und 5-Sterne-Betrieben sind ...