Hygienespezialist in Zell am See steigert Umsatz um 16,9 Prozent auf 155,8 Mill. Euro

Das Unternehmen hat die Corona-Pandemie verdaut: Für das vergangene Geschäftsjahr wurde ein Rekordumsatz geschrieben. Die Expansion soll weiter gehen. 2032 soll der Umsatz rund 500 Millionen Euro betragen - bei 2500 Beschäftigten.

"Die Achterbahnfahrt beim Umsatz ist vorbei." Das betont Firmenchef Hans Georg Hagleitner vom Hygienehersteller Hagleitner mit Sitz in Zell am See. Am Freitag wurden die Ergebnisse des abgelaufenen Geschäftsjahrs (April 2022 bis März 2023) präsentiert. Der Umsatz kletterte um 16,9 Prozent auf 155,8 Millionen Euro. Die Exportquote lag bei 44 Prozent.

Lockdowns während Corona drückten den Umsatz nach unten

Während der Corona-Pandemie hatte das Unternehmen einen Umsatzknick erlitten - von 136,5 auf 123,1 Mill. Euro (2020 ...