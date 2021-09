Hypo kämpft mit Fake-Krediten

Mitarbeiterin soll erhebliche Summen abgezweigt haben.

In diesen Tagen wird der letzte Schritt der Fusion der Hypo Salzburg mit der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich vollzogen. Die Bank hat derzeit aber noch ganz andere Probleme: Eine Mitarbeiterin soll über Fake-Kredite erhebliche Summen in die eigene Tasche gewirtschaftet haben. Die Angestellte steht im Verdacht, Kredite und die dazugehörigen Kunden erfunden und nötige Dokumente gefälscht zu haben.

Michael Huber, Sprecher der RLB Oberösterreich, bestätigt den Vorfall in einer Flachgauer Filiale - und die Entlassung der Mitarbeiterin. "Die Kollegin hat gröbste Verstöße vollzogen, die definitiv Grund genug für eine fristlose Entlassung waren", sagt Huber. Wie groß die Schadenssumme ist und was genau passiert sei, werde derzeit eruiert. Dass die Mitarbeiterin bis zu zwei Mill. Euro abgezweigt habe, wie kolportiert wird, kann er weder bestätigen noch dementieren. "Wir prüfen den Vorfall seit voriger Woche und wissen nicht endgültig, in welcher Größenordnung das passiert ist." Erst nach Abschluss der Prüfung werde entschieden, ob Anzeige erstattet wird. Kunden seien jedenfalls nicht zu Schaden gekommen.

Die Hypo Salzburg mit 314 Mitarbeitern wird gerade mit der nunmehrigen Alleineigentümerin, der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich, fusioniert. Intern ist der Prozess großteils abgeschlossen. Die Marke Hypo Salzburg bleibt erhalten, für die 62.000 Kunden bedeutet die Fusion aber unter anderem neue Bankomatkarten oder IBAN. Von Freitag bis Sonntag kommt es am "Verschmelzungswochenende" auch zu Einschränkungen. Dann wird unter anderem die IT umgestellt. Hypo-Filialen schließen am Freitag bereits mittags, SB-Bereiche um 17 Uhr. Bankomaten und Debitkarten werden voraussichtlich in der Nacht von Freitag auf Samstag, von 0 bis 6 Uhr früh, nicht funktionieren. Auch beim E-Banking könnte es am Wochenende zu Einschränkungen kommen. "Es ist alles auf Schiene. Wir haben die Fusion bereits mehrmals simuliert und in den IT-Systemen alles harmonisiert. Wir erwarten für das Wochenende keine Probleme", sagt Huber. Ansonsten ändere sich für Kunden wenig. "Konditionen und Kundenbetreuer bleiben erhalten."

Die Raiffeisen Landesbank Oberösterreich ist seit Längerem Mehrheitseigentümer der Hypo Salzburg. Das Land Salzburg gab 2016 den verbliebenen Anteil von 8,16 Prozent an die RLB OÖ ab. 2020 wurden die übrigen Geschäftsanteile übernommen. In der letzten Halbjahresbilanz als eigenständige Bank wies die Hypo Salzburg heuer einen Überschuss von 2,9 Mill. Euro aus.