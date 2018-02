Hypo Salzburg verwaltet um ein Fünftel mehr Vermögen

2017 wuchs die Anzahl der Kunden der Hypo um 22 Prozent, das Volumen um 20 Prozent.

"Wir haben im Wertpapiermanagement in den letzten Jahren eine beeindruckende Entwicklung verzeichnet", sagt Generaldirektor Helmut Praniess das Team von Vertriebs- und Produktleiter Markus Melms sowie des Leiters der Vermögensverwaltung, Michael Frauenschuh: "Am Beginn dieses Jahrzehnts lag die Zahl der Mandate noch bei 100, das unter Verwaltung stehende Vermögen bei 50 Millionen Euro."

Die Kunden könnten zwischen drei Varianten der Vermögensverwaltung wählen. Bei der konservativen Ausrichtung liegt der Aktienanteil bei 15 bis 25 Prozent. Damit wurde im vergangenen Jahr eine Performance von durchschnittlich 3,87 Prozent erzielt. Bei der dynamischen Ausrichtung und einem Aktienanteil von 28 bis 50 Prozent lag der Vermögenszuwachs bei 5,96 Prozent. Am meisten Ertrag brachte die progressive Variante mit einem Aktienanteil von 51 bis 100 Prozent. Hier wurde eine Performance von 10,25 Prozent erzielt.

Aber nicht nur im Vorjahr habe sich die HYPO Vermögensverwaltung gut entwickelt. Auch bei einem längeren Betrachtungshorizont zeige sich eine Wertsteigerung. So habe etwa die progressive Variante der Vermögensverwaltung in den letzten fünf Jahren jährlich um durchschnittlich 6,87 Prozent zugelegt.

(SN)