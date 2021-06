Ihr Reisefieber hat die ganze Familie gepackt

Die Altenmarkterin Tanja Roos hat Reisen zum Beruf gemacht. Ihre Buchreihe "Glücklich in" begeistert nicht nur die "Süddeutsche Zeitung".

Sandburgenbauen und Affen beim Kokosnüsse holen beobachten in Kho Phangan. Bootstouren zwischen den Felsformationen von Khao Sok oder Schlemmen in Bangkoks Straßenküchen: Die ersten Wochen des Jahres 2020 verbrachte Tanja Roos mit Mann und ihren drei Söhnen in Thailand. "Wir waren zwei Monate lang unterwegs und sind grad und grad vor der Grenzschließung zurückgekommen", erzählt die Salzburgerin. Reisen konnte sie seitdem nur eingeschränkt. Beruflich beschäftigt sie das Thema aber tagtäglich. Sie schreibt Reiseführer und hat einen prominenten Partner an Land ...