Im Büro wie zu Hause fühlen: Techno-Z startet im Wissenspark

"Office Home" statt Home Office: Mit seinem neuesten Technologiepark beschreitet das Techno-Z neue Wege. Die Auslastung beträgt einen Monat vor der offiziellen Eröffnung bereits über 80 Prozent. Ein Drittel der Fläche hat sich eine prominente Mieterin gesichert.

Was hat ein ausgerotteter Zugvogel mit Co-Working zu tun? Im Wissenspark in Puch-Urstein ganz schön viel. Dort eröffnet in einem Monat eine neue Techno-Z-Zweigstelle. Das Motto lautet: Für jeden Vogel ein Nest - auch für die schrägen. "Da war es ...